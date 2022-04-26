Брюссель, , 18:25 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) одобрила предложенный правительством Румынии план оказания финансовой помощи румынским животноводам, чьи хозяйства пострадали из-за инфляции, повышений цен на топливо и карантинных ограничений. Об этом 26 апреля сообщает бухарестское агентство Mediafax.

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Согласно решению ЕК, для этих целей из европейского бюджета выделяется около €100 млн. На соответствующие выплаты смогут рассчитывать предприятия любых видов собственности, работающие в сфере животноводства и птицеводства. Предполагается, что указанная помощь не будет превышать €290 тыс. на получателя.

Напомним, ранее официальный Бухарест уже реализовал несколько инициатив по финансированию аграрного сектора Румынии.

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