Брюссель, 26 апреля 2022, 18:25 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) одобрила предложенный правительством Румынии план оказания финансовой помощи румынским животноводам, чьи хозяйства пострадали из-за инфляции, повышений цен на топливо и карантинных ограничений. Об этом 26 апреля сообщает бухарестское агентство Mediafax.

Куры готовят очередной план побега
Куры готовят очередной план побега
Цитата из м/ф «Побег из курятника». реж Питер Лорд, Ник Парк. 2000. Великобритания, США, Франция

Согласно решению ЕК, для этих целей из европейского бюджета выделяется около 100 млн. На соответствующие выплаты смогут рассчитывать предприятия любых видов собственности, работающие в сфере животноводства и птицеводства. Предполагается, что указанная помощь не будет превышать 290 тыс. на получателя.

Напомним, ранее официальный Бухарест уже реализовал несколько инициатив по финансированию аграрного сектора Румынии.

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