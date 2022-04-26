Ереван, , 16:03 — REGNUM Студенты вузов Еревана поддержали протесты оппозиционных партий, призывающих к отставке премьер-министр Армении Никола Пашиняна. Об этом 26 апреля сообщает издание News. am.

Протест OpenClipart-Vectors

По информации журналистов, молодые люди вышли с национальными флагами и плакатами: «Студент, проснись», «Армяне, вставайте», «Арцах, вставай». Они также призывают сверстников присоединиться к протестам. Группа студентов также вышла с большим полотнищем флага Армении.

Сообщается, что протесты студентов начались с Армянского государственного экономического университета. Они пытались встретиться с ректором вуза, но его не оказалось на месте.

Напомним, протесты в Ереване начались 17 апреля в виде сидячей непрерывной акции. 25 апреля на окраине Еревана собралась колонна протестующих и выдвинулась к центру столицы. Вторая колонна 26 апреля вышла из села Тигранашен Араратской области и направилась в Ереван. На 1 мая в столице объявили масштабный митинг.

В оппозиционных партиях считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.

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