Москва, 26 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер российского фильма «Приплыли!». Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Кадр из трейлера Владимир Яглыч в фильме «Приплыли!»

Действия ленты разворачиваются на яхте, пассажиры которой — люди с совершенно разными целями, но оказавшиеся в совместном путешествии по странному стечению обстоятельств. Главные роли в картине сыграют Александр Соколовский, Владимир Яглыч, Роман Фомин и Маргарита Аброськина.

Напомним, что премьера «Приплыли!» намечена на 19 мая 2022 года. Производством картины занималась компания «Наше Кино».