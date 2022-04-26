Кишинёв, 26 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Молдавия не несёт ответственности за теракты, произошедшие в Приднестровье. Об этом 26 апреля заявила молдавский президент Майя Санду на брифинге после заседания Совета безопасности.

Официальное интернет-представительство президента Украины Майя Санду

«Наш анализ показал, что существует напряжённость между различными силами внутри региона, заинтересованных в дестабилизации ситуации», — сказала глава республики.

Санду добавила, что эскалация обстановки в республике наблюдается на протяжении нескольких последних недель. В качестве примера она привела многочисленные ложные сообщения от неизвестных о «минировании» школ, больниц и других объектов в Приднестровье.

На вопрос журналистов, не собирается ли Санду провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, она ответила, что этого не планируется.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк». Пострадавших нет. Кроме того, украинские политики начали призвать ВСУ напасть на Приднестровье и российских миротворцев.