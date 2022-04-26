Париж, 26 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Власти Франции разрешили производителям маргарина, чипсов, соусов, печенья и других продуктов заменять подсолнечное масло в рецептах без изменения упаковки из-за трудностей с поставками, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

В министерстве экономики Франции заявили, что промышленники смогут использовать, например, рапсовое масло.

«Мы приветствуем это решение. Некоторую упаковку придется модифицировать, но мы адаптируемся», — заявил Жером Фуко из ассоциации компаний, производящих переработанные пищевые продукты.

У производителей будет шесть месяцев, чтобы изменить упаковку продукта, но они должны будут указать на ней, что произошло изменение рецепта, не обязательно указывая, какое именно.

В случае добавления аллергенных продуктов или в случае, если на упаковке есть утверждения, которые больше не соответствуют действительности, такие как, например, «100% органический» или «без пальмового масла», указание об изменении рецепта должно быть немедленным.