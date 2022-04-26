Москва, 26 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Кремля, мероприятие намечено на 27 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе поездки глава государства выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно пройдет в Таврическом дворце.

«Основными темами для обсуждения станут вопросы реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах Российской Федерации, а также меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, День российского парламентаризма был учреждён 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи, которая ограничила власть самодержавия и создала условия для народовластия.