Москва, 26 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Прогноз экспертов S& P о восстановлении экономики России носит в целом гадательный характер и обусловлен скорее политическими задачами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Как от компаний, которые ведут бизнес в России, западный истеблишмент требует громких заявлений об уходе из России, так и на рейтинговые агентства давят, требуя усилить информационное давление на нашу страну.

Объективно сейчас прогнозировать, что будет с российским ВВП, как сильно он упадет и как долго будет восстанавливаться, просто нереально, и любой ответственный аналитик это понимает.

Во-первых, никто сейчас не может однозначно сказать, как долго продлится и чем реально закончится специальная военная операция на Украине. Неизвестно даже, в каких границах окажутся в итоге наши государства.

Во-вторых, неизвестно, как будут развиваться отношения России со странами Запада после этой операции — победят ли там идеологические соображения либо практические, будут ли санкции реально исполняться, или останутся только для проформы, а бизнес будет их свободно обходить.

А это неизвестно не только из-за неизвестности по первому пункту, но также и потому, что Россия пока практически не применяла ответных мер воздействия на страны Запада, а таких мер может быть много, в том числе и разрушительных для их экономик.

В-третьих, у российских властей в запасе есть ещё немало инструментов, которыми они могут простимулировать российскую экономику, особенно если перестанут придерживаться ранее достигнутых договоренностей со странами Запада, в частности, в рамках ВТО и договоренностей по защите экологии. Этот фактор также существенно может изменить темпы роста российской экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам аналитиков S& P Global Market Intelligence., для восстановления экономики до уровня 2021 года на фоне антироссийских санкций России потребуется десять лет.

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