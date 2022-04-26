Брюссель, 26 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон объявила о новом пакете санкций против России, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Еврокомиссар по энергетике заявила во время поездки в Польшу, что шестой пакет санкций против России будет принят Евросоюзом «очень скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Франции и Украины в ходе телефонного разговора обсудили новые санкции в отношении России.

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