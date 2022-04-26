Бандар-Лампунг, Индонезия, , 15:14 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство провинции Лампунг в Индонезии развернет на воде спасательное судно KN SAR 224 Basudewa в связи с активностью вулкана Анак Кракатау, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Fernando50

Судно будет использоваться в качестве альтернативного оповещения об извержении вулкана и поможет в случае необходимости эвакуировать жителей.

Перед судном также стоит задача предотвратить возможные судоходные аварии во время праздника Лебаран.

При длине корабля 40 метров, максимальной скорости до 30 узлов, пассажировместимости до 150 человек и экипаже из 16 человек, KN SAR 224 Basudewa способен быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати предупредил о возможности возникновения цунами из-за активности вулкана Анак Кракатау.

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