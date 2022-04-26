Гаага, Нидерланды, 26 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. О возможных провокациях со стороны киевского режима с применением химического оружия уведомлен технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 26 апреля заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

(сс) OPCW Логотип ОЗХО

«Не далее как вчера я встречался с директором технического секретариата Фернандо Ариасом, привлек его внимание к брифингу Министерства обороны РФ, были озвучены три сценария возможных провокаций с использованием оружия массового уничтожения, передал соответствующую ноту, призвал технический секретариат совершенно серьезно отнестись к нашим предостережениям, к нашей информации о том, что готовятся такие провокации», — сказал он.

Также Шульгин отметил, что он рассказал о присутствии на Украине иностранных, в первую очередь американских и британских, инструкторов, которые обучены использовать химическое оружие.

При этом постпред РФ добавил, что он рассчитывает на то, что в этих условиях технический секретариат ОЗХО станет действовать «предельно ответственно, беспристрастно и объективно», отделяя «зерна от плевел».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике.