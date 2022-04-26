Вильнюс, 26 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В рамках санкций западных стран против России и Белоруссии властями Литвы были заморожены миллионы долларов и евро, а также сотни тысяч рублей. Об этом 26 апреля сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений прибалтийской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на €19,215 млн и $2,071 млн», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что также были заморожены переводы от таких лиц в литовских финансовых учреждениях на сумму €1,063 млн, $1,348 млн и 546 тыс. рублей, при этом не уточняется срок блокирования этих денежных средств.

Помимо этого, указывается, что также были блокированы денежные средства на общую сумму €45,7 тыс. трех юридических и одного физического лица из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россию могут попытаться отстранить от участия в ОЗХО на волне антироссийской риторики.