* ИГ — запрещённая в России организация

Триполи, 26 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Ливийская национальная армия (ЛНА) предотвратила попытку прорыва группы боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в район города Себха на юге страны. Об этом 26 апреля сообщает Fawasel со ссылкой на заявление командования ЛНА.

Voice of America Ливия

По последним данным, боевики были замечены в районе города Гадва. В ходе боестолкновения часть террористов была уничтожена, а остальные отступили в пустынные районы на юге страны.

Отмечается, что в ходе спецоперации по поимке бежавших боевиков был задержан полевой командир, оказавшийся уроженцем Туниса.

Операция по поиске остальных террористов продолжается.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.