Донецк, 26 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает 26 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.45 — с направления н. п. Камышеваха по н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования вновь подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскому обстрелу.