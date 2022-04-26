Кишинёв, , 14:21 — REGNUM Партия социалистов Молдавии призвала жителей республики сохранять спокойствие, а политиков не спекулировать на провокациях в Приднестровье. Обращение было обнародовано 26 апреля на сайте партии.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С большой обеспокоенностью отмечаем всё более явные попытки некоторых внешних сил втянуть нашу страну в вооруженный конфликт», — говорится в сообщении.

Авторы обращения отметили важность сохранения мира в стране и соблюдения статуса нейтралитета. Также они призвали руководство страны исключить провокации, которые могут иметь «катастрофические последствия» для республики.

«Призываем также наших сограждан быть предельно бдительными и не поддаваться на провокации со стороны деструктивных и злонамеренных элементов», — заявили в ПСРМ.

Напомним, 25 апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание МГБ республики. 26 апреля произошло ещё два теракта: обстрел объектов одной из воинских частей и подрыв двух антенн радиотелецентра «Маяк». Вместе с этим советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил о необходимости атаковать российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье возбудили уголовные дела о теракте