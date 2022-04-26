Москва, , 14:19 — REGNUM Сейчас все прогнозы о сроках восстановления экономики России очень условны, поскольку пока продолжаются военные действия на Украине, продолжает расширяться и санкционная повестка, затрагивающая все больше отраслей российской экономики. заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А значит, пока непонятны ни масштаб рецессии в экономике, ни тем более сроки ее восстановления. Сейчас ЕС готовит шестой пакет санкций и, судя по заявлениям европейских чиновников, обсуждается поэтапный отказ от поставок российской нефти.

Отказ от поставок газа сейчас признается многими европейскими странами невозможным, но Европа намерена существенно снизить их в перспективе уже ближайших лет.

Эти потоки России трудно будет в относительно короткие сроки переориентировать на другие направления с точки зрения как объемов спроса, так и наличия необходимой инфраструктуры.

Все менее доступным становится и импорт из большинства развитых стран, от которого в том числе зависит производственная и технологическая база российской экономики, а это должно оказывать давление на экономику не только в текущей ситуации, но и на ее долгосрочном потенциале роста.

Однако важны не только санкции и заявляемые решения зарубежных компаний об уходе с российского рынка, но и то, насколько российская экономика сможет к ним адаптироваться.

Тот факт, что публикация части оперативной статистики, в частности, по импорту и экспорту, стала закрытой, значительно затрудняет оценку реальной ситуации в российской экономике.

Как заявила на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, исчерпание запасов продукции и внешнеторговые ограничения их пополнения заставят российские компании уже в I квартале – начале II квартала искать новые модели бизнеса: поставщиков, логистические схемы.

От того, насколько они справятся с этой задачей, будет зависеть то, насколько пострадают производственные цепочки внутри страны, а в связи с этим – занятость и доходы населения.

После прохождения наиболее болезненной стадии адаптации, экономика может начать постепенно восстанавливаться за счет импортозамещения и инвестиций в инфраструктуру, поддерживаемых государством.

Однако в условиях технологической, финансовой и кадровой изоляции от запада, а также демографических ограничений темпы экономического роста ожидаются сдержанными. В то же время нет понимания и как долго сохранится столь жесткий уровень санкций.

По оценкам экспертов, спад российской экономики в 2022 году составит 8,5% и еще 0,8% в 2023 году. В дальнейшем, если экономика будет восстанавливаться в среднем на 1,5% в год, спад может быть преодолен в 2030 году.

Не исключено, что и спад может оказаться менее глубоким, и восстановление может происходить быстрее. ЦБ после вынужденного резкого повышения ключевой ставки, которое предотвратило развитие финансового кризиса, приступил к ее постепенному снижению, что дополняется льготными правительственными программами кредитования.

Ожидается, что это поможет экономике адаптироваться в условиях начавшегося спада и впоследствии перейти к росту», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне антироссийских санкций, России потребуется десять лет. Такие прогнозы делают аналитики S& P Global Market Intelligence.

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