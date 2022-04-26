Москва, 26 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Украина обладает потенциалом для создания химического оружия. Киев способен пойти на соответствующие провокации, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин 26 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ruspekh.ru Александр Шульгин

По его словам, когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории. Но так или иначе, продолжил он, эту карту Киев будет разыгрывать, так как уже были поползновения в адрес Москвы в том, что касается химических провокаций.

Так, ранее украинцы уже угрожали воссоздать ядерное оружие, об этом президент страны Владимир Зеленский говорил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Это означает, что можно воссоздать и химическое оружие.

«Потенциал у них с прошлых лет сохранился… химическая промышленность. Так, что будем внимательно следить за этим сюжетом», — сказал Шульгин.

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