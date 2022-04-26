Париж, , 13:40 — REGNUM Десятки активистов-экологов провели акцию перед зданием штаб-квартиры министерства экологического перехода Франции, расположенной в 7-м округе Парижа, сообщает Le Parisien.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Некоторые из активистов символически блокируют министерство, возводя из блоков стену.

«Мы больше не можем ждать, пока правительство начнет действовать. Мы больше не можем верить его обещаниям, как мы это делали во время Гражданской климатической конвенции или во время принятия Закона о климате», — заявляют активисты, собравшиеся у здания министерства.

Акция под названием «Возвращение к земле» направлена ​​на борьбу с «навязанными и загрязняющими проектами» и на восстановление «находящихся под угрозой земель», такие как сады Обервилье.

Сегодня, 26 апреля, по всей Франции запланировано сорок акций протеста при поддержке других ассоциаций.