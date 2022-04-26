Сеул, , 13:35 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 26 апреля с главой МИД Танзании Либератой Муламула, находящейся с визитом в Сеуле по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире.

Чон Ый Ён высоко оценил развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, а также выразил надежду на возобновление обменов на высшем уровне, приостановленных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь, Муламула выразила надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.