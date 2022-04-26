Сеул, 26 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 26 апреля с главой МИД Танзании Либератой Муламула, находящейся с визитом в Сеуле по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире.

Чон Ый Ён высоко оценил развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, а также выразил надежду на возобновление обменов на высшем уровне, приостановленных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь, Муламула выразила надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.