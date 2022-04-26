Варшава, , 13:15 — REGNUM Власти Польши не станут оплачивать российский природный газ в рублях. Об этом 26 апреля заявил журналистам уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не будем платить (за газ из России в рублях)», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Нимский добавил, что польская сторона в данный момент рассматривает связанные с этим возможности и риски, а также считает, что она готова к таковым.

«В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа. Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок», — отметил уполномоченный правительства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Европейскому союзу стоит подумать о введении сбора за использование российских энергоносителей.