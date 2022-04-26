Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 163 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 435 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 47 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (47), Шахтах (семь), Новочеркасске и Новошахтинске (по шесть). Более 36% заразившихся — люди старше 66 лет, 11% — дети.

От COVID-19 скончались ещё трое мужчин в возрасте от 66 до 83 лет и 59-летняя женщина.

За весь период пандемии в Ростовской области коронавирусом заразились 372 250 человек, выздоровели 359 419 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 862 человека.