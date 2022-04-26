Краснов: ответственность за нарушение моратория на проверки «символична»
Москва, 26 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В России выявляются незаконные проверки, несмотря на введённый мораторий. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
«Прокурорами выявлено порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные в этом чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что порой носило, на мой взгляд, символический характер. Это недопустимо Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле», — заявил Краснов.
Соответствующий законопроект уже подготовлен по инициативе Генпрокуратуры, отметил Краснов.
Напомним, что с июля 2021 года новым законом о государственном и муниципальном контроле установлены дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей. Это уже привело к сокращению проверок бизнеса на 19%.