Москва, 26 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В половине регионов России выявлены случаи оказания услуг ЖКХ по самовольно установленным ценам. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

ЖКХ

«В половине регионов вскрыто более 2 тыс. случаев оказания услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по самовольно установленным ценам. При этом организации, получая прибыль, перекладывали на людей все свои внешние издержки», — заявил Краснов.

«Принятые нами меры способствовали отмене несоответствующих федеральному законодательству тарифных решений региональных органов власти, установлению порядка в осуществлении порядка во всех естественных монополиях, введение программы профилактики рисков», — указал он.