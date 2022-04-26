Краснов: ликвидировать очередь детей-сирот на получение жилья не удаётся
Москва, 26 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Несмотря на значительные усилия, очередь из детей-сирот на получение жилья в России сохраняется. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
«Несмотря на значительные усилия, не удаётся ликвидировать почти двухтысячную очередь на получение жилья детьми-сиротами. Наиболее напряжённая ситуация в настоящее время сложилась в Иркутской области, Кемеровской области (Кузбассе), Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях», — заявил Краснов.
Во многих регионах, в том числе по инициативе прокуроров, увеличивается финансирование, предоставляется для проживания квартиры маневренного фонда. Компенсации по оплате услуг ЖКХ, а также ряд других мер, отметил он.
«Вместе с тем в виду отсутствия застройщиков и повышения стоимости стройматериалов полное освоение предоставленных бюджетных средств могли обеспечить лишь 38 регионов. При этом в республиках Ингушетия, Калмыкия, Алтае, Кабардино-Балкарской республике, Алтайском крае, городе Севастополе израсходованы менее 50% выделенных на эти цели денежных средств», — подчеркнул генпрокурор.
Краснов предложил в связи с этим ускорить принятие инициативы о предоставлении детям-сиротам сертификатов на получение жилья, которая проходит финальную стадию согласования в правительстве.