Москва, 26 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В 2021 году особые меры понадобились в связи с необоснованным ростом цен на лекарства. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Потребовались надзорные меры в связи с необоснованным ростом цен на лекарственные препараты. Во взаимодействии с правоохранителями и контролирующими органами пресечены картельные сговоры и недобросовестная закупочная деятельность в республиках Башкортостан, Крым, в Краснодарском и Красноярском краях, Санкт-Петербурге и других регионах», — заявил Краснов.