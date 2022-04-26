Кишинёв, 26 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Воздушное пространство Молдавии остается закрытым с начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 26 апреля сообщил молдавский орган гражданской авиации после сообщений о том, что не летают над республикой из-за взрывов в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что воздушное пространство Молдавии обходят стороной в радиусе около 100 километров, орган гражданской авиации дает следующие разъяснения: ситуация с использованием воздушного пространства Молдавии остается без изменений с 21 марта 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приднестровье 26 апреля неизвестные атаковали территорию радиотелецентра «‎Маяк» в Григориопольском районе возле украинской границы.