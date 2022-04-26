Гётеборг, Швеция, 26 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Гётеборг станет первым крупным городом в Швеции, где будут проводиться тесты на знание шведского языка среди работников домов престарелых. Об этом 26 апреля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Ранее журналисты телеканала сообщали о том, что работники по уходу за пожилыми людьми не могут достаточно хорошо понимать шведский язык или общаться на нем с постояльцами домов престарелых.

Отмечается, что в отчете, подготовленном местными чиновниками, потребность в ведении языковых требований для трудовых мигрантов, работающих в домах престарелых, была сочтена излишней. Однако в местном органе власти в Гётеборге большинство представителей политических партий посчитали это целесообразным.

Главными сторонниками введения практики языковых тестов были «Христианские демократы».