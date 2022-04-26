Атак, Йемен, , 12:20 — REGNUM В Йемене возобновились диверсии на объектах энергетического комплекса страны. Об этом 26 апреля сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на местные источники.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным журналистов, утром 26 апреля неизвестные атаковали трубопровод сжиженного природного газа в отдаленном районе округа Радхум провинции Шабва на юго-востоке страны.

Как сообщают источники, утром на участке газопровода прогремел взрыв, в результате которого начался масштабный пожар.