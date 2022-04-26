Москва, , 12:20 — REGNUM В Сети появился трейлер предстоящей российской картины «Модель». Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 26 апреля.

Фильм «Модель» режиссёра Ольги Ланд Кадр из трейлера

Лента расскажет о российской модели, отправившейся на работу в США и попавшей там на вечеринку. Вскоре после мероприятия девушка оказывается главной подозреваемой в деле о жестоком убийстве человека. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 26 мая 2022 года.

Напомним, что режиссёром «Модели» стала Ольга Ланд («Любовь по-японски»). Главные роли в ленте исполнили Анна Дойникова, Игорь Жижикин и Екатерина Гусева.

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