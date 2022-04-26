Севилья, Испания, , 11:48 — REGNUM Официальный вестник правительства Андалусии опубликовал указ регионального председателя Хуанмы Морено, в котором он распускает парламент и назначает региональные выборы на воскресенье 19 июня. Об этом пишет агентство EFE.

Отмечается также, что первое заседание нового состава правительства региона состоится 14 июля в 12:00.

Ранее левые силы Испании приняли решение о создании собственной коалиции для участия в выборах в парламент Андалусии.

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