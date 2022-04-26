Бухарест, 26 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 1200 человек обратились за медицинской помощью в связи с сильнейшими ливнями и штормовым ветром, обрушившимися на десятки регионов Румынии. Об этом 26 апреля сообщает румынская информационная служба News. ro.

Ливень

По предварительным данным, в результате разгула стихии были повалены деревья, разбиты автомобили и повреждены жилые строения в уездах Бистрица-Нэсэуд, Клуж, Муреш, Ковасна и Васлуй в центральной, северо-восточной и северо-западной части страны.

Сообщается о гибели четырех человек.

Как утверждают синоптики, в ближайшее время в указанных районах погода нормализуется. При этом местные власти призывают население воздержаться от поездок и прогулок в потенциально опасных зонах.