Токио, 26 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Свою обеспокоенность по поводу подписания Китаем и Соломоновыми островами рамочного соглашения в сфере безопасности передала властям последних Япония. Об этом 26 апреля заявил на пресс-конференции японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

首相官邸 Ёсимасы Хаяси

«Представитель МИД (Японии Кэнтаро) Уэсуги в ходе визита (на Соломоновы острова — ред) заявил, что соглашение о безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами может повлиять на безопасность всего Тихоокеанского региона, и Япония с обеспокоенностью уделяет этому пристальное внимание», — сказал он.

Также Хаяси отметил, что премьер-министр Соломоновых островов в ответ на это изложил свою позицию по этому вопросу, указав, что власти островного государства не собираются разрешать китайской стороне строить на своей территории военную базу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сообщения о том, что Китай якобы желает создать на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности – это дезинформация.