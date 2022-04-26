Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Вариант отказаться от всех предстоящих в 2022 году губернаторских кампаний — идея плохая, а отказаться от выборности народом губернаторов в принципе — очень плохая, считает руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где могут обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, она пояснила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Полагаю, что таких радикальных решений не произойдёт. Наиболее вероятен вариант предоставления регионам права самостоятельного определения способа избрания главы региона через изменение регионального законодательства: оставить всенародные выборы или перейти к назначению парламентом субъекта.

Однако дорожка эта тоже весьма опасна и ведёт к наступлению на права граждан. И если отмена прямых выборов в регионах со сложной ситуацией в связи со спецоперацией как-то понятна, то в остальных случаях переход к назначению губернатора парламентом будет восприниматься как отказ от поиска доверия и поддержки избирателей. В итоге — делегитимация всей системы субъектового уровня власти», — поделилась мнением депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на заседании Совета законодателей 27 апреля в Санкт-Петербурге может быть поднят вопрос об отмене прямых выборов губернаторов, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников уточнил, что все прямые выборы могут отменить в этом году, но о дальнейшем периоде ясности нет.

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