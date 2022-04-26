Москва, 26 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В РФ может резко вырасти цена подсолнечного масла, если российские кондитеры окончательно заменят им пальмовое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал решение индонезийских властей запретить экспорт пальмового масла.

Lola.vn Пальмовое масло

«Проблема запрета экспорта масла из Индонезии для нас не новая и, можно сказать, прогнозируемая. На фоне общего снижения объемов производства пальмового масла в прошлом году этого запрета ждали. Даже странно, что его ввели так поздно, — сказал Ермоленко. — В первую очередь пальмовое масло в РФ закупают кондитерские фабрики. Именно пальмовое масло в свое время пришло в нашу «кондитерку» вместо подсолнечного, ведь тогда оно было почти в четыре раза дешевле. Но сейчас мировые цены на пальмовое масло и подсолнечное практически сравнялись. Иногда пальмовое даже становится чуть дороже. И, конечно, российские кондитеры еще месяца три назад начали активно отказываться от пальмового масла, заменяя его подсолнечным местного производства. Причем от такой замены последние только выиграли как в цене, так и в качестве производимой продукции».

По словам Ермоленко, единственное, что вызывает опасения, так это дополнительный спрос на подсолнечное масло из-за отсутствия пальмового.

«Цена на подсолнечное масло в России и в целом в мире может значительно вырасти. А с ростом цены на подсолнечное масло может подорожать не только масло в рознице, но и тот же маргарин, и майонез», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, может ли соевое масло стать полноценной заменой пальмового.