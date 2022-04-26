Джакарта, 26 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати предупредил о возможности возникновения цунами из-за активности вулкана Анак Кракатау, сообщает CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Жителей Индонезии призвали быть острожными из-за возможности возникновения высоких волн, особенно в ночное время.

Правительство Индонезии продолжает следить за развитием активности вулкана Анак Кракатау и уровнем моря в Зондском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии выбросил столб вулканического пепла на высоту 3000 метров.