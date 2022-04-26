Канберра, 26 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. 26 апреля гостем студии радиостанции 2GB стал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Центральной темой его разговора с ведущим являлась обороноспособность страны и военные возможности правительства защищать континент, если война в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с участием Австралии разразится завтра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Говоря на эту тему, премьер-министр Моррисон тут же вспомнил пакт по безопасности AUKUS, заключенный в сентябре прошлого года между Австралией, Великобританией и США.

«При всем уважении, AUKUS — это не только про подводные лодки … AUKUS также нацелен на кибербезопасность и киберзащиту … Первый выстрел в любом конфликте на самом деле состоит из битов и байтов, а вовсе не из пуль», — отметил Моррисон.

Журналисты пишут, что на вопрос ведущего, как Австралия собирается военными методами противостоять Китаю в случае начала конфликта, Моррисон отвечать не стал и опять заговорил про AUKUS.