Мадрид, 26 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI решил опубликовать данные о своём имуществе. Об том пишет агентство EFE.

Ruben Ortega Филипп VI

Имущество испанского монарха оценивается в 2,57 млн евро, включая банковские вклады, произведения искусства, антиквариат и драгоценности.

Король Испании пошёл на такой шаг в качестве меры образцовости и прозрачности, а также для «выполнения своего обязательства по обновлению монархии в новую эпоху».

Из общего состояния, накопленного Филиппом VI с 1998 года, 2,26 миллиона евро составляют банковские вклады — на текущих или сберегательных счетах — и инвестиционные фонды, управляемые финансовыми учреждениями, а 305 450 евро - предметы искусства, антиквариат и личные драгоценности. Отмечается, что у короля нет ни недвижимости, ни денег за рубежом.

Богатство главы государства состоит преимущественно из заработной платы, которое он получил от государства за последние 25 лет, как в качестве принца Астурийского, так и в качестве короля с 2014 года. Эта накопленная с 1998 года сумма составляет 4,27 миллиона евро, из которой «были вычтены сделанные налоговые вычеты, а также сумма налогов, уплаченных за эти 25 лет».