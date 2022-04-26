Москва, 26 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Государства ЕС не могут прийти к консенсусу о нефтяном и газовом эмбарго России, так как исповедуют разные подходы к тому, как определять приоритеты развития своих экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Одни страны оглядываются на рекомендации американских партнеров, другие же – и Венгрия яркий тому пример – опираются на рациональный подход и определенность в планировании энергообеспечения своих экономик, — сказал Чередниченко. — К тому же политическому руководству стран, активно поддерживающих эмбарго российских энергопоставок, не следует забывать, что в случае полной блокировки импорта из России нового витка инфляции не избежать. А следом за этим с высокой долей вероятности в ЕС начнется серия социальных протестов со сложно предсказуемыми последствиями – жители ЕС давно отвыкли от переписывания ценников на жизненно важные товары и услуги».

Как полагает эксперт, наиболее активных выступлений против запрета на импорт российского топлива можно ожидать от тех стран, где эта доля превышает отметки в 40% от общего импорта: Германия и Австрия в их числе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что Еврокомиссия, похоже, утратила надежду на создание абсолютного экономического оружия, которое разрушит экономику России до основания.