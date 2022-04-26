Дубай, ОАЭ, 26 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram может появиться единая новостная лента. Об этом сообщили специалисты канала Telegram Info.

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Эксперты обратили внимание, что в официальном репозитории (хранилище) Telegram для операционной системы iOS появились пакеты изменений (коммиты), свидетельствующие о появлении новостной ленты. Однако официального подтверждения об этом от представителей мессенджера не было.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и назвал наиболее популярные в России соцсети и мессенджеры. Telegram занял четвёртую позицию списка — приложение используют 55% респондентов.