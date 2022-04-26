Воронеж, 26 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Виталий Черёмушкин покинул должность руководителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний Воронежской области с 22 апреля.

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Он уволился с поста по собственному желанию после двух лет работы, уточнили «Вести Воронеж». Обязанности руководителя УФСИН по Воронежской области исполняет Аркадий Молоканов.

Виталий Черёмушкин руководил воронежским УФСИН с 2020 года, он сменил в должности Алексея Гиричева.