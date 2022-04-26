Взрывы в Приднестровье вывели из строя антенны радиоцентра
Тирасполь, 26 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В результате взрывов в населённом пункте Маяк Приднестровской Молдавской Республики выведены из строя антенны радиоцентра. Об этом 26 апреля сообщили в МВД ПМР.
Bestalex
Карта Приднестровья
Радиоцентр в Маяке транслировал российские радиостанции. Всего, по информации республиканского МВД, произошло два взрыва.
Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На кадрах повалены мачты радиоцентра.