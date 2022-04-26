Ташкент, , 09:36 — REGNUM В Минстрое РФ анонсировали скорое снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%.

Ипотека

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, соответствующее поручение было дано президентом страны Владимиром Путиным, и сейчас находится «в фокусе» министерства.

«В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны», — сказал Стасишин на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане.