Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Генеральное консульство России в Хьюстоне работает в штатном режиме, несмотря на психологическое давление и блокировку банковских счетов. Об этом рассказал российский генеральный консул Александр Захаров.

Здание, в котором находится генконсульство России в Хьюстоне WhisperToMe

По его словам, после начала спецоперации РФ на Украине у здания не раз проходили антироссийские митинги. Самый крупный состоялся 26 февраля. Дипломатам «поступают письма с угрозами».

«Были попытки сорвать мероприятия, в том числе со стороны проукраински настроенных националистов сорвать празднование первого полета человека в космос», — рассказал генконсул ТАСС.

Блокировка счетов, безусловно, отразилась на деятельности генконсульства, но свои первоочередные обязательства дипломатическая миссия выполнила. Для этого пришлось провести срочные переговоры с поставщиками услуг.

Захаров отметил, что руководство российского МИД, посол в США Анатолий Антонов предприняли ряд срочных шагов, благодаря чему ситуацию удалось выправить. Генконсул выразил надежду, что она вернётся в нормальное русло.

В генконсульстве сейчас продолжают работу три сотрудника, нагрузка на них серьёзно возросла. Запросы на встречи с представителями американских властей откланяются, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также рассказал о сложной обстановке в США вокруг работы дипмиссии.

Читайте также: Посол Антонов рассказал о помощи Секретной службы США дипломатам