Минск, 26 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «подумать» о переносе столицы из Минска в Жлобин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

На церемонии награждения хоккеистов команды «Металлург-Жлобин», ставших чемпионами Белоруссии, глава государства отреагировал на кричалку болельщиков «Жлобин – столица».

«Ребята, это очень дорого, но я подумаю», — пошутил Лукашенко.

Город Жлобин – райцентр в Гомельской области Белоруссии с населением 77 тыс. человек.