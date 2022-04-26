Вашингтон, 26 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Для того чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне антироссийских санкций, России потребуется десять лет. Такие прогнозы делают аналитики S& P Global Market Intelligence.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Согласно исследованию, на которое ссылается РБК, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, к 2023 году страна сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. При этом рост на 1,6% ожидается только в 2024 году. А уже к 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП увеличится на 1,9%.

По прогнозам экспертов, инфляция в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, и к 2026 году она сократится до 4,6%.

По данным аналитиков, ВВП Украины в 2022 году рухнет на 45,7%. Падение экономики из-за тесных экономических связей с Россией также ожидается в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Другие страны региона, вероятно, смогут избежать рецессии, однако растущая инфляция и сбои в логистических цепочках поставок приведут к ослаблению роста экономики, указывают эксперты.

Рост экономики США, согласно исследованию, замедлится с 5,7% в 2021 году до 3% в 2022 году и до 2,8% в 2023 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России стабилизируется на фоне принимаемых мер. Курс рубля, резко выросший в начале марта, возвращается к показателям начала 2022 года.

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