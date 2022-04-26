Москва, , 09:04 — REGNUM Россия в текущем месяце поставляет нефть за рубеж «рекордными темпами», следовательно, может получить и рекордный доход. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на выводы экспертов Института международных финансов (IIF) в США.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты сравнили текущие данные с показателями за апрель 2021 года. По словам заместителя главного экономиста IIF Элины Рыбаковой, текущее положительное сальдо российских операций, вероятно, продолжит заметно расти.

«Поставки идут рекордными темпами <…>, а это <…> означает, что доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят [доходы] за тот же месяц в прошлые годы», — говорится в приведённом изданием отчёте.

На рост положительного сальдо вряд ли повлияют санкции Евросоюза в отношении российского угля. Роль поставок угля незначительна по сравнению с экспортом нефти и газа. Таким образом, нынешние санкции не останавливают, а реорганизуют накопление иностранных активов, отмечает Рыбакова.

Остановить накопление могли бы только санкции против всех российских банков. Это было бы равносильно энергетическому эмбарго. Вместе с тем нельзя сказать, что санкции Запада не работают, указано в публикации.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что военная помощь Украине, которую направляют отдельные страны Европы, меркнет по сравнению с их же платежами за российские нефть и газ.

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