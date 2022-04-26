Лондон, 26 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Власти Великобритании отменили пошлины на товары, поставляемые с Украины. Об этом сказано в заявлении, распространённом министерством внешней торговли страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Чтобы поддержать украинских производителей, Лондон отменяет все пошлины на товары, поставляемые с Украины, говорится в информации.

Также британские власти ввели запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые могут быть использованы против Украины. В частности, запрет касается оборудования, необходимого для перехвата сообщений, прослушивания и наблюдений.