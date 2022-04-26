Пекин, 26 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Китая одобрили задержание более 9000 подозреваемых, причастных к более чем 5200 случаям нарушения прав интеллектуальной собственности с начала 2021 года по март 2022 года, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Их «право»

По данным Верховной Народной прокуратуры Китая, эти цифры также показывают, что за этот период было привлечено к ответственности более 16 000 подозреваемых, причастных к более чем 7800 таким делам.

Тем временем органы прокуратуры усилили надзор за гражданским административным судопроизводством. Они также расширили свое изучение правовых проблем, таких как монополистическое поведение, недобросовестная регистрация товарных знаков и злоупотребление правами при возбуждении судебных исков.