Джакарта, 26 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Тектоническое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в регентстве Сукабуми, Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 26 апреля в 00:01 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 56 км от регентства Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.

Сообщений о поврежденных зданиях в результате землетрясения не поступало.