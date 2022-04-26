Москва, , 07:58 — REGNUM Мужчина, повредивший фигуру бабушки с Красным Знаменем, установленную в районе Куркино, арестован по Тушинского районного суда в Москве. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МВД России.

Граффити с украинской бабушкой в Мурманске Молодежка ОНФ

Уточняется, что в отношении самого мужчины был составлен протокол об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. двоих приятелей мужчины, присутствовавших на месте происшествия, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Согласно решению суда, сам главный фигурант истории получил 15 суток административного ареста и штраф в размере 50 тыс. рублей. Его друзья будут отбывать административный арест в течение шести суток.

Напомним, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фигуру бабушки с Красным Знаменем, установленную в районе Куркино, и «обезглавил» её. Позднее вандал был найден и раскаялся в содеянном.

Напомним, бабушка с Красным Знаменем стала символом несгибаемости и борьбы с нацизмом. Женщина вышла встречать с советским флагом людей в военной форме думая, что это пришли российские войска. Но это были украинские боевики из нацбатальона, которые, потешаясь над бабушкой, передали ей пакет с продуктами, забрали флаг и начали топтать его, выкрикивая националистические лозунги. В ответ пожилая женщина вернула нацистам пакет с продуктами, хотя нуждалась в помощи. Бабушка пристыдила боевиков, отметив, что под этим знаменем воевали её родители.

Этот случай вызвал большой резонанс, изображения бабушки со Знаменем появилось на фасадах домов, баннерах, рекламных щитах и автомобилях.

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